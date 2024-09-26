أمطار غزيرة وسيول تودي بحياة 4 أشخاص في مومباي

هطلت أمطار شديدة الغزارة على مومباي العاصمة المالية للهند مما تسبب في حدوث سيول ووفاة أربعة أشخاص على الأقل وإصابة الحياة في المدينة بالشلل وإجبار المدارس على الإغلاق اليوم الخميس.

وسجلت بعض مناطق مومباي هطول أمطار بكميات بلغ منسوبها نحو 275 ملليمترا مساء أمس الأربعاء مما أوقف تماما حركة المرور على الطرق وأجل مواعيد القطارات لملايين من سكان المدينة.

وقال مسؤولون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في وقائع مرتبطة بهطول الأمطار.

ومع توقع هطول المزيد من الأمطار، أصدرت السلطات أعلى مستوى من التحذيرات في عموم المدينة وحثت السكان على البقاء في منازلهم. وأغلقت المدارس والكليات أبوابها وطلبت السلطات من الصيادين البقاء بعيدا عن المسطحات المائية حتى غد الجمعة.

وأظهرت لقطات صورتها طائرة مسيرة وتداولتها وسائل تواصل اجتماعي طرقا سريعة مكتظة بالسيارات. وقضى مئات الآلاف ساعات طويلة على الطرق.

وقالت هيئة الأرصاد الهندية في بيان إن الأمطار الموسمية التي تهطل عادة على البلاد بدأت في الانحسار عن الشمال الغربي في وقت سابق من هذا الأسبوع وهو ما يتخطى موعدها الطبيعي بنحو أسبوع.

وتبدأ الأمطار الموسمية عادة في يونيو حزيران وتبدأ في الانحسار في 17 سبتمبر أيلول لكن الأمطار ظلت تهطل بعد هذا التاريخ هذا العام مما ساهم في ملء خزانات المياه لكنه ألحق أضرارا بالمحاصيل في بعض الولايات. (إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)