مدريد ترفض اتهامات فنزويلا بالتآمر ضدها

قال مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية لوكالة فرانس برس أمس، إن مدريد «تنفي وترفض بشكل قاطع» اتهام السلطات الفنزويلية لإسبانيا بـ«الضلوع في عملية لزعزعة الاستقرار السياسي» لفنزويلا. ويأتي ذلك بعدما أعلنت كراكاس السبت توقيف ثلاثة أميركيين وإسبانيين اثنين وتشيكي متهمين بصلتهم بمؤامرة مفترضة «لزعزعة استقرار» البلاد، مشيرة إلى مصادرة نحو 400 بندقية جُلبت من الولايات المتحدة.

وأكدت الحكومة الإسبانية أيضاً، أن الإسبانيَين الموقوفين لا ينتميان إلى أجهزة استخباراتها أو «لأي هيئة عامة أخرى»، بحسب المصدر نفسه.