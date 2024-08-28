مصر و العراق يؤكدان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكدت مصر والعراق ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، على رأس وفد حكومي.

وشددت مصر والعراق على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع، والتوقف عن التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية، مع ضرورة إطلاق مسار سياسي جاد، يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقه، المشروع والعادل، في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو السبيل المستدام لإرساء السلام والأمن والتنمية في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الجانبين شددا على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك، على المستويين الثنائي والجماعي، منوهَيْن في هذا الصدد إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، ومؤكدَيْن مواصلة العمل على إنجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها، لتصبح نموذجاً للتعاون العربي والتكامل الإقليمي.

وأضاف المتحدث أن المباحثات شهدت تبادل الرؤى بشأن سبل الخروج بالإقليم من الأزمات الخطيرة التي تعصف به وتهدد استقراره ومقدرات شعوبه، حيث توافقت الآراء بشأن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي.