"ناسا" تؤجل عودة رائدي فضاء إلى العام المقبل بسبب مشاكل بالمركبة "ستارلاينر"

قررت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تأجيل عودة رائدي فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية منذ يونيو الماضي إلى الأرض؛ بسبب المشاكل الفنية التي تواجه المركبة الفضائية "ستارلاينر".

وذكرت "ناسا"، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن المشاكل الفنية التي تواجه المركبة "ستارلاينر" تعني أن رائدي الفضاء باري ويلمور، وسونيتا ويليامز، لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير 2025، أي بعد وقت أطول بكثير مما كان مقررا في الأصل لعودتهما.

وأضافت أن من المقرر عودة رائدي الفضاء على متن مركبة فضائية مختلفة، هي مركبة "كرو دراجون" من شركة "سبيس إكس".

وكان من المفترض أن يبقى رائدا الفضاء في محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوع فقط.

يشار إلى أن مركبة "ستارلاينر" التي تنتجها شركة "بوينج" هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام جزئيا، تتكون من كبسولة بارتفاع حوالي 3 أمتار للطاقم ووحدة فضائية للخدمات.

وعلى عكس مركبة "كرو دراجون" التي تصنعها شركة "سبيس إكس"، فإن "ستارلاينر" لا تهبط على الماء بل على اليابسة، وتشبه "ستارلاينر" في ذلك سلسلة مركبات الفضاء السابقة التابعة لـ "ناسا" التي تعرف باسم "مكوك الفضاء" وأحيل آخرها للتقاعد في عام 2011.