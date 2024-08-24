توقعات باتجاه «الفيدرالي الأميركي» لخفض الفائدة

قال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنهما يعتقدان أنه من المناسب للمجلس بدء خفض الفائدة فوراً، مع جعل مسار التخفيضات التالية تدريجياً ومحسوباً. واستخدمت سوزان كولينز، رئيس مجلس احتياطي بوسطن تعبيرَي «تدريجي» و«محسوب»، في حين استخدم باتريك هاركر رئيس مجلس احتياطي فيلادلفيا كلمات مشابهة في مقابلات مع قناة «سي إن بي سي». ولم يقدم أي من المسؤولين مزيداً من التوضيح لما تعنيه هذه التعبيرات بالنسبة لوتيرة خفض الفائدة الأميركية. ويتوقع المستثمرون منذ أسابيع عدة إقدام مجلس الاحتياطي على خفض الفائدة، خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة، المعنية بإدارة السياسة النقدية الأميركية في الشهر المقبل.