مطعم يعتذر لسيرينا وليامز بعد منعها من الدخول

اعتذر فندق فاخر في باريس للاعبة التنس الأميركية الشهيرة سيرينا وليامز، بعدما شكت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي شاهده الملايين، أنها مُنعت وأُسرتها من دخول أحد مطاعم الفندق أمس.

وكتبت وليامز على منصة إكس «يا إلهي، لقد مُنعت من الصعود إلى مطعم خاوٍ على سطح (الفندق) يطل على أحد أجمل الأماكن لتناول الطعام، لكن هذا لم يحدث أبداً مع أطفالي، إنها أول مرة».

وكانت وليامز، الفائزة بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، واحدة من حاملي الشعلة الأولمبية خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس. وحقق منشورها أكثر من أربعة ملايين مشاهدة.