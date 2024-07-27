هزتان أرضيتان في البحر الأحمر بالقرب من سواحل السعودية والسودان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، تسجيل هزتين أرضيتين قويتين في منطقة البحر الأحمر، بالقرب من سواحل السعودية والسودان.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر، وتبعد حوالي 197 كم شمال شرق مدينة طوكر، التابعة لولاية البحر الأحمر السودانية؛ أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجة، وتبعد حوالي 174 كم شمال شرق ذات المدينة.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، على موقعها الإلكتروني، إن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالا بقوة 4.7 درجة وسط البحر الأحمر يبعد مسافة 161 كم غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة وعلى عمق 10.4 كم، وذلك في تمام الساعة 12:09 صباح اليوم السبت.