وزير العدل يبحث في واشنطن مع النائب العام الأميركي تعزيز التعاون القضائي والقانوني

بحث وزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، مع النائب العام للولايات المتحدة الأميركية تود بلانش، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية ومكافحة الجريمة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن، بحضور سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية يوسف العتيبة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والحرص المشترك على تطوير أطر التعاون القضائي الدولي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك مستجدات إجراءات التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة الموقعة بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك في مجالات التعاون القضائي الدولي، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون.