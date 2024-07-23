"الصحة العالمية": 16 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي

أكد الدكتور اياديل صابركوف رئيس فريق الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن 16 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي وسعة المرضى الداخليين 1532مريضا بعد أن كانت 3200 مريض قبل الحرب وأن هناك 45 من أصل 105 مرافق صحية تعمل و4 مستشفيات ميدانية تعمل بشكل جزئي و 4 أخرى تعمل بشكل كامل.

وقال أن مجمع ناصر الطبي يواجه نقصا حادا في وحدات الدم والإمدادات الطبية وأسرة المستشفيات جراء اللإصابات الكبيرة بعد القصف الذي وقع على خان يونس أمس.

وأضاف مسؤول منظمة الصحة العالمية أن المستشفى استقبل 70 حالة وفاة وما يقدر بنحو 200 إصابة.