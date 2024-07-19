تعطل الإنترنت يعرقل عمل مطارات وبنوك ووسائل إعلام وشركات اتصالات على مستوى العالم

تسبب انقطاع كبير في تكنولوجيا المعلومات في إحداث فوضى في الأعمال والمؤسسات في عدة دول، حيث تأثرت شركات الطيران والخدمات الحكومية والبنوك ومحلات السوبرماركت وشركات الاتصالات ووسائل الإعلام.

في الولايات المتحدة، توقفت شركات الطيران الكبرى مثل دلتا ويونايتد وأمريكان إيرلاينز صباح يوم الجمعة بسبب مشكلة في الاتصال، بحسب تحديث من إدارة الطيران الفيدرالية.

في أستراليا، تعطلت شاشات معلومات الرحلات في مطار سيدني وظهرت رسائل خطأ على أجهزة الدفع الذاتي في سلاسل السوبرماركت Woolworths وColes. وأكد مطار سيدني أن الرحلات كانت تصل وتغادر، لكن نصح المسافرين بتوقع تأخيرات، وقال في منشور على منصة X: "لقد فعلنا خطط الطوارئ لدينا ونشرنا موظفين إضافيين في محطاتنا".

في مطار ملبورن، تأثرت إجراءات تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران، ونصح الركاب بتخصيص وقت إضافي لتسجيل الوصول والتحقق من تحديثات الرحلات مع شركات الطيران. وأفادت المطارات في المملكة المتحدة وألمانيا وماليزيا أيضًا عن اضطرابات في الخدمات.

أكدت هيئة الإذاعة الأسترالية وشبكة Ten أن أنظمتها تأثرت كذلك. وأعلن بنك Bendigo أن "الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبعض المعاملات" قد تأثرت.

قالت منسقة الأمن السيبراني الوطنية في أستراليا يوم الجمعة إنها على علم بانقطاع تقني واسع النطاق يؤثر على العديد من الأعمال والخدمات في جميع أنحاء البلاد. وذكرت في بيان أن "المعلومات الحالية تشير إلى أن هذا الانقطاع يتعلق بمشكلة فنية في منصة برمجيات تابعة لطرف ثالث تستخدمها الشركات المتأثرة". وأضافت: "لا توجد معلومات تشير إلى أنه حادثة أمن سيبراني، ونواصل التواصل مع الأطراف المعنية الرئيسية".

سبب الانقطاع لم يكن واضحًا على الفور، لكنه جاء بعد ساعات من إعلان مايكروسوفت أنها تتعامل مع مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.



وأشارت شركة الأمن السيبراني Crowdstrike في رسالة مسجلة إلى أنها على علم بتقارير عن تعطل نظام التشغيل Windows من مايكروسوفت.