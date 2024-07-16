عُمان.. مقتل 4 وإصابة آخرين بإطلاق نار في محيط مسجد

أعلنت الشرطة العمانية، اليوم، أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بإطلاق نار في محيط مسجد، بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان.

وأوضحت الشرطة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في منصة "إكس" أنها تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد آخر، حسب المعلومات الأولية".

كما أضافت أنه "تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".