بايدن يرفض اقتراح ترامب لمناظرة أخرى وجولة غولف

أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب الإنذار النهائي لمنافسه الانتخابي في تجمع حاشد في دورال بولاية فلوريدا، قبل أيام، مقترحاً حدثاً، قال إنه سيكون أكبر من «كأس رايدر» أو «الماسترز».

وقال ترامب، «أنا أيضاً أتحدى جو بايدن رسمياً في جولة غولف من 18 حفرة هنا على ملعب (دورال بلومونستر) الذي يُعدُّ أحد أعظم ملاعب الغولف في أي مكان في العالم». متابعاً، «ستكون المباراة من بين أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في التاريخ». ومن خلال المتحدث باسمه، أصدر بايدن رداً على رسالة ترامب بعد فترة وجيزة.

ورفض قبول المناظرة- ربما بالنظر إلى أدائه الكارثي في المرة الأخيرة- لكنه عرض بدلاً من ذلك بعض التحديات الأخرى.

وجاء في البيان، «كنا نتحدى دونالد ترامب لخلق فرص عمل، لكنه خسر ثلاثة ملايين». متابعاً «لقد تحدينا دونالد ترامب للوقوف في وجه بوتين، لكنه انحنى أمامه» وأضاف «لقد تحدينا دونالد ترامب لاتباع القانون، لكنه ينتهكه».

وجاء أيضاً في بيان بايدن «لقد تحدينا ترامب ألّا يدمر بلدنا، لكن هذا كل ما يهدف إليه مشروعه لـ2025».

وانتهى البيان «جو بايدن ليس لديه وقت لتصرفات دونالد ترامب الغريبة، فهو مشغول بقيادة أميركا، والدفاع عن العالم الحر».

من جهته، قال الرئيس السابق إنه أولاً يريد مناظرة بايدن مرة أخرى، الأسبوع المقبل، بالتزامن مع المؤتمر الوطني الجمهوري.

ومن المقرر أن يناظر بايدن ترامب للمرة الثانية بالفعل، لكن في 10 سبتمبر.

ثم أصدر ترامب تحدياً لبايدن في رياضته المفضلة، بعد أن تجادل الاثنان حولها في المناظرة الأولى «سأمنح جو بايدن 10 ضربات جانبية.. 10 ضربات، هذا كثير» وأضاف ترامب «هذا يعني 20 ضربة في حال لم تكن تلعب الغولف». وأضاف الرئيس السابق «إذا فاز فسوف أعطي المؤسسة الخيرية التي يختارها- أي مؤسسة خيرية يريدها- 10 ملايين دولار» متابعاً «أراهن أنه لن يقبل العرض».

وكلا الرجلين من عشاق رياضة الغولف، واستخدم ترامب هوايته للرد على أسئلة حول كيف ستكون حاله في نهاية فترة رئاسية ثانية، عندما يبلغ من العمر (82 عاماً).

«ديلي ميل»