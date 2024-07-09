سورية.. إسرائيل تشن غارة جوية على مدينة بانياس

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم، نقلا عن مصدر عسكري إن إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وجاء في تقرير الوكالة "مصدر عسكري: حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

ولم تؤكد إسرائيل لحد كتابة هذا التقرير أنها شنت هجوما داخل التراب السوري.