رئيس وزراء تايلاند يلتقي شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين

أشاد رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين بجهود الأزهر الشريف في نشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف بما يسهم في تعزيز السَّلام العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال تافيسين ، اليوم في بانكوك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين .

وأعرب رئيس الوزراء التايلاندي عن تقدير بلاده لشيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة التاريخية لفضيلته من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون البناء بين تايلاند والأزهر الشريف.

وأوضح أن الطلاب التايلانديين الذين يدرسون في الأزهر يُسهمونَ بدور إيجابي في التنمية التي يشهدها المجتمع التايلاندي.

وأكد أن اللقاءات والفعاليات التي شهدتها زيارة شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين لتايلاند قُوبلَت بترحيب واحتفاء كبير من كافة مكونات الشعب التايلاندي.

من جانبه، أعرب فضيلة شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين عن تقديره لمملكة تايلاند قيادةً وشعبًا، مشيدًا بالطلاب التايلانديين الذين يدرسون بالأزهر الشريف مشيرا إلى استعداد الأزهر الشريف لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في تايلاند.