أردوغان: سنوجه دعوتنا للأسد ونأمل في عودة علاقات تركيا وسورية إلى ما كانت عليه

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستوجه الدعوة للرئيس السوري بشار الأسد وقد تكون في أي لحظة، معربا عن أمله في عودة العلاقات التركية السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأكد الرئيس التركي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لديه مقاربة بشأن لقائنا الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا".

وأضاف "وصلنا الآن إلى مرحلة بحيث أنه مجرد اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب".