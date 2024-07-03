الصور الأولى وتفاصيل عملية طعن في مركز تسوق إسرائيلي

قالت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، إن شخصين أصيبا في عملية طعن بمركز تسوق.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي مشتبه به، مضيفة أن المهاجم "تم تحييده".

ويقع مركز التسوق في كرميئيل بشمال إسرائيل.

وقال مسعفون إسرائيليون إنهم يعالجون شابين في العشرينيات، أحدهما في حالة خطيرة للغاية والآخر في كامل وعيه.

وقالت الشرطة في بيان "وصل بلاغ إلى مركز الشرطة حول حادثة طعن في مدينة كرميئيل أصيب خلالها رجلان. وتم تحييد منفذ الهجوم. وتتواجد العديد من قوات الشرطة في مكان الحادث".

وأفيد أن المصاب الذي وصفت جروحه ببالغة الخطورة هو المنفذ وأعلن عن وفاته لاحقا في حين نقل اثنان آخران إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

واعتقلت الشرطة والدة الشاب من قرية نحف في مكان العملية، كما اقتحمت القرية ونفذت اعتقالات بحق عدد من أقاربه.

ووفقا للشرطة فإنه "يشتبه أن الهجوم في كرميئيل وقع على خلفية قومية".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، لاحقا، أن "طواقم الإسعاف قدمت العلاج لثلاثة مصابين حالتهم خطيرة وحرجة".

وأضاف أنه "تم نقل شاب عمره نحو 20 عاما إلى المركز الطبي للجليل في نهريا وحالته حرجة ويخضع لعمليات إنعاش، وكذلك تم نقل مصاب آخر عمره نحو 20 عاما، للمستشفى وحالته خطيرة، لكنه بوعيه الكامل".