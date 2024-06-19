بعد إدانته بالقتل والسرقة.. الحكم على جندي أميركي بالسجن في روسيا

قضت محكمة روسية، بسجن جندي أميركي بعد إدانته بتهمتي التهديد بقتل صديقته والسرقة، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية.

وأفادت وكالتا "تاس" و"سبوتنيك" الروسيتان أن محكمة في فلاديفوستوك حكمت على غوردون بلاك بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر في مستعمرة جزائية روسية.

وذكرت وكالات الإعلام الروسية أن محامي الدفاع عن المتهم قال إنه من المقرر الاستئناف ضد الحكم.