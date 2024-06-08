سورية.. إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين

أصدرت قيادة الجيش والقوات المسلحة السورية أمرا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين وتسريح من يبلغ الـ40 سنة.

وجاء في تعليمات القرار الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش السوري، والذي نشرته وكالة "سانا" السورية"، بأن يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ الاول من يوليو المقبل، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ الـ30 من يونيو الجاري ضمنا.

كما يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ الأول من يوليو المقبل أيضا لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ الـ30 من يوينو الجاري ضمنا.

وأيضا يتم إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ الأول من يوليو المقبل لكل من بلغ سن الأربعين ويتم سنتين وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ الـ30 من يونيو الجاري ضمنا، فضلا عن التسريح لاحقا لمن سيبلغ سن الأربعين ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية.

يشار إلى أن قرارا إداريا مماثلا قضى بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياط، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1 يونيو الجاري.