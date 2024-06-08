الرئيس الأوكراني في باريس: أوروبا لم تعد قارة للسلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب للبرلمان الفرنسي إن أوروبا قارة تخوض حرباً وإن روسيا لن تتوقف عند حدود بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطاب للنواب الفرنسيين صباح أمس: «للأسف، نعيش في وقت لم تعد أوروبا فيه قارة للسلام».

وفي إشارة للحرب الروسية، قال زيلينسكي: «مجدداً يتم تدمير مدن وإحراق قرى أوروبية».

كما أدان خطف أطفال أوكرانيين من المناطق المحتلة.

وتابع: «هذا الأمر ضد أوكرانيا الآن، لكنه يمكن أن يستهدف دولاً أخرى غداً، ونحن نرى بالفعل اتجاه العدوان بوضوح: دول البلطيق وبولندا والبلقان».