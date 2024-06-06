بالفيديو.. تعرّف إلى أول سفارة ذكية للإمارات في سيؤول

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا، أول سفارة ذكية للدولة، في سيؤول، وذلك تزامناً مع الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى جمهورية كوريا.

وقالت وزارة الخارجية، في حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن السفارة الذكية تتضمن حزمة من الخدمات تشمل إصدار وثائق العودة لمواطني دولة الإمارات، تصديق المستندات الفردية والتجارية، الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني الدولة والمقيمين المتواجدين في الخارج والزوار المرتقبين إلى الدولة.

وأوضحت أنه تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي *بالتعاون مع الشركات الوطنية* وذلك لضمان تقديم خدمات متطورة ومبسطة تسهل رحلة المتعامل وترتقي بها.

وأكدت "الخارجية" على أن السفارة الذكية تدعم الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة، حيث تمت مراعاة التوافق مع معايير الاستدامة عند تنفيذ المشروع.