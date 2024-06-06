يونيسيف: غالبية أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن تسعة من بين كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي.

وذكرت المنظمة في بيان وزعته اليوم أن أشهرا من الأعمال القتالية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي في غزة ما أدى إلى عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم.

وذكرت أن البيانات، التي تم جمعها في الفترة ما بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024 كشفت أن تسعة من كل 10 أطفال في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر الماضي يعانون من فقر غذائي حاد، ما يعني أنهم يتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة.