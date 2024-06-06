لفرضها قيودا على الدولار.. بوتين: الولايات المتحدة اقترفت خطأ فادحا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الولايات المتحدة اقترفت خطأ فادحا بسبب فرضها قيودا على الدولار.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال لقائه، أمس، ممثلي وكالات أنباء دولية في بطرسبورغ في إطار فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذه الأيام في المدينة الروسية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بونين قوله: "أحد الأخطاء الفادحة التي ترتكبها الإدارة الأمريكية هو أنها تحظر استخدام الدولار في المدفوعات الدولية وتجعل منه أداة لنوع من المواجهة، وبذلك هي تقوض الثقة في الدولار".

وتتجه العديد من دول العالم نحو استخدام العملات الوطنية في التجارة، وتقليص اعتمادها على العملة الأمريكية في ظل سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن، حيث تستخدم الدولار كأدة في قيودها.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.