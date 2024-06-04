قرقاش: انجازات الإمارات الرفيعة هي التجسيد الواقعي للرؤية الثاقبة لقيادة هذا الوطن

تابع الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وضع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف لحجر الاساس لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح بقدرة 1 جيجاواط والتي تطورها "مصدر" الاماراتية.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وانا اتابع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف يضع حجر الاساس لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح بقدرة 1 جيجاواط والتي تطورها "مصدر" الاماراتية تعود بي الذاكرة إلى بدايات مسيرتنا في هذا المجال."

وتابع مؤكدا: "انجازات الإمارات الرفيعة هي التجسيد الواقعي للرؤية الثاقبة لقيادة هذا الوطن العزيز."