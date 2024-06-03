سورية.. قتلى وخسائر مادية بهجوم إسرائيلي على محيط حلب

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط مدينة حلب، وهو الهجوم الثاني الذي يتم الإبلاغ عنه على البلاد في أقل من أسبوع.

وأضاف المصدر أن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 12:20 صباحا، بالتوقيت المحلي، أدى إلى سقوط عدد من القتلى ووقوع "بعض الخسائر المادية".

وشنت إسرائيل في 29 مايو هجمات جوية على المنطقة الوسطى في سوريا وعلى مدينة بانياس الساحلية، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية سورية.