الكرملين: محاكمة ترامب إقصاء للخصوم السياسيين من قبل البيت الابيض

اعتبر الكرملين الجمعة أن إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب غير المسبوقة بتهمة تزوير سجلات تجارية تظهر بأن البيت الأبيض "يقصي خصومه السياسيين".

بات ترامب أول رئيس أميركي سابق في التاريخ يدان بجريمة الخميس بعدما دانته هيئة محلفين في نيويورك بـ34 تهمة جنائية في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنه أقام علاقة معها، قبل انتخابه رئيسا في 2016.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "حقيقة وجود إقصاء يتم هناك (في الولايات المتحدة) بحكم الأمر الواقع للخصوم السياسيين بمختلف الوسائل القانونية وغير القانونية، واضحة".

تنتقد روسيا مرارا سير العدالة في البلدان الغربية، علما بأن منظمات حقوقية وحكومات غربية تتهم سلطاتها القضائية عادة بسجن المعارضين.

وسبق لترامب الذي يخوض انتخابات في نوفمبر قد تفضي لعودته إلى البيت الأبيض أن أشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصفا إياه "بالرجل الذكي".

وتعهّد المرشّح الجمهوري البالغ 77 عاما إنهاء النزاع في أوكرانيا "في غضون 24 ساعة" في حال إعادة انتخابه، وهو مقترح أثار قلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي تصريحات أخرى مثيرة للجدل، أفاد ترامب في فبراير بأنه "سيشجّع" موسكو على ضرب دول منضوية في حلف شمال الأطلسي ما لم تساهم ماليا بشكل عادل، ما أثار انتقادات من البيت الأبيض وحتى من بعض أنصاره.