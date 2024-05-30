حماس تبلغ الوسطاء باستعدادنا للتوصل لاتفاق كامل مع إسرائيل حال نفذت هذا الشرط

أبدت حركة حماس اليوم الخميس، استعدادها للتوصل لاتفاق كامل يشمل صفقة تبادل شاملة حال اوقفت إسرائيل حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صحhفي لحركة حماس أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية" صفا "على موقعها الإلكتروني .

وقالت حماس إن "الاحتلال الإسرائيلي استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، ورد على موقفنا الإيجابي، باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء".

وأضافت "حركة حماس والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءًا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا".

وتابعت حماس "لقد أبلغنا الوسطاء اليوم موقفنا الواضح باستعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة".