نائبة بايدن: مأساوية هو أقل ما توصف به ضربات إسرائيل لرفح

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء إن كلمة مأساوية هي أقل ما يقال في وصف الضربات الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى نشوب حريق في مخيم في مدينة رفح بغزة، مما أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا.

وكانت هاريس التي كانت تتحدث خارج إحدى الفعاليات في واشنطن، ترد على سؤال أحد الصحافيين حول الغارة الجوية التي وقعت مساء يوم الأحد.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق إزاء هجوم في رفح بمجرد اطلاعها على تقارير بالواقعة، مضيفة أن واشنطن ستراقب عن كثب نتائج التحقيق الإسرائيلي.

وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستواصل التأكيد على إسرائيل بضرورة امتثالها الكامل بالقانون الدولي الإنساني والحد من تاثير عملياتها على المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.