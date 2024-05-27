إسرائيل تحقّق في حادث إطلاق نار على الحدود المصرية

أكد الجيش الإسرائيلي أنه يحقّق في "إطلاق نار على الحدود" المصرية الإسرائيلية وأنه على اتصال مع الجانب المصري بهذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس "قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع. كما يجرى التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن".

وفي القاهرة قال متحدث عسكرى أن الجيش المصري يجرى تحقيقا بواسطة جهات مختصة حول حادث إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدودي برفح والذي أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.