ماكرون يجري أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ ربع قرن

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أول زيارة دولة إلى ألمانيا يقوم بها رئيس فرنسي خلال 24 عاماً، تمتد لثلاثة أيام وتوصف بأنها تكريم للصداقة الفرنسية الألمانية.

ومن المقرر أن يصل ماكرون إلى برلين بعد ظهر اليوم الأحد؛ حيث سيتوجه في البداية إلى المنطقة الحكومية التي يقام فيها "مهرجان الديمقراطية" احتفالا بمرور 75 عاماً على إعلان القانون الأساسي الألماني وهو الدستور الديمقراطي الذي تبنته ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أن زيارة اليوم تأتي قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي المقبل التي ستجرى في الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل؛ حيث سيتوجه مواطنو دول الاتحاد الأوروبي لانتخاب برلمان جديد.

ويتم انتخاب نواب البرلمان الأوروبي في كل دولة من دول الاتحاد بشكل منفصل، وقد جرت أول انتخابات في عام 1979.