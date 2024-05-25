فيديو.. أسماء الأسد في أول ظهور لها بعد إعلان إصابتها بسرطان الدم: "بشوفكون عن قريب"
نشرت "الرئاسة السورية" في حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، مقطع فيديو لزوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، في أول ظهور لها بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الدم، "اللوكيميا".
وتوجهت أسماء الأسد، من خلال الفيديو، برسالة لمتابعيها، قبيل بدئها مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد، قالت من خلالها: "رح خوض معركتي مع المرض بثقة مطلقة برب العالمين.. وبمحبتكن ودعاءكن.. بشوفكون عن قريب".
في أول ظهور لها بعد إعلان إصابتها بسرطان الدم..— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 25, 2024
أسماء الأسد: "رح خوض معركتي مع المرض بثقة مطلقة
برب العالمين.. وبمحبتكن ودعاءكن".
مصدر لفيديو: الحساب الرسمي لـ "الرئاسة السورية" على "إنستغرام"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/S250tuUwYZ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news