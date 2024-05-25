فيديو.. أسماء الأسد في أول ظهور لها بعد إعلان إصابتها بسرطان الدم: "بشوفكون عن قريب"

نشرت "الرئاسة السورية" في حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، مقطع فيديو لزوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، في أول ظهور لها بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الدم، "اللوكيميا".

وتوجهت أسماء الأسد، من خلال الفيديو، برسالة لمتابعيها، قبيل بدئها مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد، قالت من خلالها: "رح خوض معركتي مع المرض بثقة مطلقة برب العالمين.. وبمحبتكن ودعاءكن.. بشوفكون عن قريب".