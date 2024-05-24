بعد قرار محكمة العدل الدولية.. إسرائيل تشن هجوما مكثفا على رفح وشمال غزة

قال سكان ومسعفون إن القوات الإسرائيلية كثفت ضرباتها العسكرية على قطاع غزة اليوم الجمعة، وقصفت طائرات أهدافا في مدينة رفح ، رغم أوامر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لإسرائيل بوقف هجومها هناك.

وأفادت تقارير باحتدام القتال في جباليا بشمال القطاع حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه انتشل جثث ثلاثة رهائن قُتلوا في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى اندلاع الحرب.

وفي مدينة رفح الجنوبية على الحدود مع مصر، حيث أدى الهجوم الإسرائيلي المتصاعد إلى فرار مئات الآلاف من المنطقة التي كانت أحد أماكن اللجوء القليلة المتبقية، أفاد سكان أن القصف الجوي والبري تصاعد في جنوب ووسط المدينة المتاخمة لمصر.

ومع احتدام القتال، قالت محكمة العدل الدولية، إن الوضع في رفح أصبح الآن "كارثيا" وأمرت إسرائيل "بوقف هجومها العسكري على الفور".

وجاء الحكم استجابة لطلب من جنوب أفريقيا في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقال سكان ووسائل إعلام فلسطينية إن سلسلة من الضربات أصابت الطرق والمنازل في حي الشابورة وسط رفح بعد وقت قصير من تلاوة نص قرار المحكمة في لاهاي.

وفي شمال غزة، قال مسعفون إن خمسة فلسطينيين على الأقل لاقوا حتفهم في قصفت لمنازل في جباليا ويعتقد أن آخرين محاصرون تحت الأنقاض لكن يتعذر الوصول إلى المنطقة بسبب كثافة القصف.

وقال سكان اليوم الجمعة إن دبابات دمرت السوق المحلية وواصلت جرافات هدم المتاجر والبيوت في الشوارع الضيقة في جباليا.

وتقدمت دبابات أيضا بالقرب من مستشفى كمال عدوان حيث قال مسعفون إن النيران الإسرائيلية تسببت في تعليق العمليات في آخر منشأة طبية عاملة في شمال قطاع غزة.