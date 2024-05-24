البيت الأبيض: بايدن رحب بالتزام مصر بالسماح بتدفق المساعدات من كرم أبو سالم

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب بالتزام مصر بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم وإن بايدن سيرسل فريقا رفيع المستوى إلى القاهرة في الأسبوع المقبل لبذل جهود لإعادة فتح معبر رفح.

وجاء تصريح البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي اليوم الجمعة بين بايدن ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي.