الشرطة الأميركية تفحص مادة مثيرة للريبة قرب مبنى الكونغرس

قالت الشرطة في بيان إن شرطة الكابيتول الأميركية، المسؤولة عن مجمع مبنى الكونغرس، تحقق في مادة مثيرة للريبة اليوم الأربعاء عثر عليها في شارع قريب من مبنى الكابيتول وفي منطقة يقع بها مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وذكرت شبكة إن.بي.سي الإخبارية نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن قوارير بها دماء أرسلت للجنة دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان إن السلطات أغلقت شارع فيرست ستريت جنوب شرق بين الشارعين (سي) و(دي) ووجهت الموظفين وغيرهم من الأفراد بتجنب المنطقة.

ومقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري من بين المباني الموجودة هناك.