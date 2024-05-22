مصدر مطَلع: الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين

قال مصدر مطلع إن الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم، اعترافها بدولة فلسطينية وذلك في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

كانت، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد القتلى في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.

وقالت الحكومة الإيرلندية إن الاعتراف سيكمل جهود السلام وسيدعم حل الدولتين.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، حذرت، أمس، من هذه الخطوة قائلة في منشور على منصة "إكس" إن الاعتراف "سيؤدي إلى مزيد من الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة ويعرض فرص السلام للخطر".

وقالت الحكومة الأيرلندية مساء أمس إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.