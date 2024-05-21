تستبعد عن العمل المباشر.. إعلان إصابة زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد بالـ "لوكيميا"

أعلنت رئاسة الجمهوية السورية عن إصابة زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء الأسد، بمرض الابيضاض التقوي الحاد "لوكيميا".

ونشرت الرئاسة السورية في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا قالت فيه: "بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض التقوي الحاد "لوكيميا"، تخضع السيدة الأولى على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب. وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج".