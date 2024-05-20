إيران تبدأ إجراءات انتقال السلطة بعد تحطم طائرة الرئيس

بدأت إيران إجراءات انتقال السلطة بعد حادث تحطم الطائرة المروحية التي ذهب ضحيتها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد آخر من المسؤولين المحليين.

وتسلم النائب الأول محمد مخبر مقاليد الرئاسة الايرانية لمدة 50 يوما اعتبارا من اليوم استنادا لمواد دستورية تعطي الحق للمرشد بإصدار أمر ولائي يفوض فيه كافة الصلاحيات للنائب الأول للرئيس الايراني باعتباره الرئيس الفعلي للبلاد في المهلة القانونية التي تستمر لمدة 50 يوماً.

واستنادا على ذلك فقد عين الرئيس الموقت محمد مخبر كبير المفاوضيين الايرانيين علي باقري مشرفا يتمتع بكامل الصلاحيات في وزارة الخارجية.

وتتوقع مصادر إيرانية أن يتم تحديد تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية بعد تشكيل اللجنة التي يدعو لها الدستور من الرئيس المؤقت ورئيس مجلس الشورى البرلمان محمد باقر قاليباف إضافة الى رئيس القوة القضائية محسني ايجئي .