قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الأحد، "إنه يميل إلى استئناف الحرب مع إيران بعد رأس السنة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق".

وأكد أن الولايات المتحدة ستقوم بإغراق السفن الإيرانية إذا حاولت كسر الحصار البحري المفروض من قبل الجيش الأميركي.

وأشار إلى أن المحادثات غير المباشرة مع إيران مستمرة لكن دون نتائج فعلية.