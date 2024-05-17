الجيش الاسرائيلي يعثر على جثث 3 رهائن في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة عثور قواته في غزة على جثث 3 رهائن إسرائيليين أسرتهم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر، بينهم الألمانية- الإسرائيلية شاني لوك.

كانت صورة جثة شاني، 22 عاما، في مؤخرة شاحنة مفتوحة قد انتشرت حول العالم وسلطت الضوء على حجم الهجوم المسلح على جنوب إسرائيل.

حدد الجيش هوية الجثتين الأخريين اللتين عثر عليهما، واحدة لامرأة تدعى أميت بوسكيلا، 28 عاما والأخرى لرجل يدعى إسحاق غيليرينتر، 56 عاما.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري إن الثلاثة قتلوا على يد حماس في مهرجان نوفا الموسيقي قرب الحدود مع غزة، ونقلت جثثهم إلى الأراضي الفلسطينية.

لم يفصح الجيش عن تفاصيل حول مكان العثور على الجثث.