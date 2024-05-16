وزير الدفاع السلوفاكي: فيكو أصيب بأربع رصاصات، ولا تزال حالته "خطيرة"

قال وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، اليوم الخميس، بعد اجتماع خاص لمجلس الأمن في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، إن حالة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو "لا تزال خطيرة" بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها أمس الأربعاء.

وأضاف كاليناك، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء السلوفاكي، أن فيكو أصيب بأربع رصاصات تسببت في إصابته بجروح خطيرة.

وقال كاليناك إن "الأطباء نجحوا في العمل على استقرار حالته"، مؤكدا أن فيكو لم يخرج من مرحلة الخطر بعد.

وأضاف كاليناك "لقد مررنا بليلة صعبة".

من جهته قال وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس سوتاي إستوك في مؤتمر صحفي إن المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي تصرف بمفرده وشارك في احتجاجات مناهضة للحكومة.

وأضاف "هذا ذئب منفرد تحول إلى التطرف في الفترة الأخيرة بعد الانتخابات الرئاسية".

وانتقد خبراء أمنيون في سلوفاكيا، بعد محاولة الاغتيال التي وقعت الأربعاء، الاحتياطات الأمنية التي تم اتخاذها لحماية رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو.

وقال قائد الشرطة السلوفاكية السابق، ستيفان هامران، لصحيفة "دينيك إن" السلوفاكية اليوم الخميس، "تحدث فيكو نفسه قبل بضعة أسابيع عن خطر إطلاق شخص ما النار على الساسة". وتساءل هامران عمن الذي قام بتحليل هذا الأمر وتقييم التهديد.

كما انتقد هامران رد فعل رجال الأمن بعد إطلاق النار، مشيرا إلى أنه "كانت هناك فوضى، وهذا واضح وهذا فشل".

كما انتقد رئيس وحدة الأمن الشخصي السلوفاكي السابق، يوراج زابوجنيك، الحراس الشخصيين لرئيس الوزراء.

وقال زابوجنيك، لقناة "تي إيه 3" التلفزيونية الإخبارية، "إذا تم إطلاق أربع أو خمس طلقات، يتعين إلقاء اللائمة على شخص ما".

وأضاف زابوجنيك أنه لم ير أيا من الحراس الشخصيين يقف أمام رئيس الوزراء.

وتم إطلاق النار على فيكو خلال مصافحته أفرادا من الجمهور بعد اجتماع لمجلس الوزراء في بلدة هاندلوفا.