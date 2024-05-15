بايدن وترامب جاهزان لاجراء مناظرتين في يونيو وسبتمبر

تحدّى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء منافسه دونالد ترامب بإجراء مناظرتَين قبل الانتخابات الرئاسية، الأولى في يونيو والثانية في سبتمبر، ووافق ترامب على الفور.

وقال الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما والمرشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر "حالياً يقول إنه يريد أن يجري مناظرة معي مرة جديدة". وأضاف في مقطع فيديو "في هذه الحالة... سأفعل ذلك مرتين".

وأعلن فريق حملة بايدن من جهته أن الرئيس الأميركي يريد أن يجري أول مناظرة مع ترامب في إطار حملته الحالية بعد قمة مجموعة السبع التي ستعقد في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو، والثانية "في بداية سبتمبر".

ورد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الفور عبر شبكته "تروث سوشال" قائلاً "أنا مستعد ومصمم على إجراء مناظرة ضد جو في الموعدين المقترحين في يونيو وسبتمبر".

وأضاف الجمهوري البالغ 77 عاماً "أقترح بشدة إجراء أكثر من مناظرتين".

وفي رسالته المصوّرة، قال جو بايدن ساخرا "لنختار التواريخ يا دونالد. سمعت أنك حر الأربعاء".

وأشار الرئيس الأميركي إلى اليوم الوحيد الذي تتوقف خلاله محاكمة سلفه أسبوعياً، إذ يتعين عليه أن يمثل خلال باقي أيام الأسبوع أمام المحكمة في نيويورك في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

وردّ ترامب "أخبرني متى وسأكون هناك، حان وقت المعركة!!!".