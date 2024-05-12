قائد الجيش الأوكراني يحذر من "موقف عصيب" في خاركيف

قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي اليوم الأحد إن قوات بلاده تواجه موقفا عصيبا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف لكنه أكد أن الجنود يبذلون ما بوسعهم للصمود.

وشنت روسيا هجوما جديدا على منطقة خاركيف بشمال أوكرانيا يوم الجمعة، وهو ما يفتح جبهة قتال جديدة في الحرب الدائرة منذ نحو 27 شهرا. وقالت موسكو أمس السبت إنها سيطرت على خمس قرى بينما قالت كييف إنها تصد الهجمات وتقاتل من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على تلك القرى.

وكتب سيرسكي على تيليغرام "تخوض وحدات قوات الدفاع معارك دفاعية شرسة. تم صد محاولات الغزاة الروس لاختراق دفاعاتنا".

وأضاف "الموقف عصيب لكن قوات الدفاع الأوكرانية تقوم بكل ما في وسعها للصمود عند خطوط ومواقع الدفاع وتكبيد العدو الخسائر".

وأوكرانيا في حالة دفاع أمام روسيا التي تحظى بتفوق عددي وبذخيرة وافرة.

وتقول كييف إن تأخيرا لعدة أشهر من الكونجرس الأمريكي في التصويت على حزمة مساعدات ضخمة كلفها الكثير في ساحة المعركة. وتأمل أوكرانيا الآن في وصول سريع لكميات كبيرة من المساعدات التي تم إقرارها مؤخرا لدعم دفاعاتها.

وقال المتحدث باسم الجيش نزار فولوشين للتلفزيون الأوكراني اليوم الأحد "العدو ينفذ عملياته على جبهتين... إنهم يحاولون توسيع نطاق الجبهة".

وأضاف أن الاتجاهات الرئيسية للهجوم الروسي تستهدف مدينتي فوفتشانسك وليبتسي.

وتبعد ليبتسي نحو 20 كيلومترا عن ضواحي خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية. وفي عام 2022، وصلت القوات الروسية إلى ضواحي المدينة قبل صدها ودفعها للتراجع إلى الحدود.

وحث فولوشين السكان على البقاء هادئين، قائلا إن روسيا تشن حملة إعلامية لبث الذعر إلى جانب هجومها العسكري.

وقال "يجب أن يظل السكان هادئين... قوات الدفاع صامدة (على الخطوط) والوضع تحت السيطرة".