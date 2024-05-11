أميركا تطالب إسرائيل بإجابات على تقريرحول إساءة معاملة لمعتقلين فلسطينيين

قالت الولايات المتحدة إنها تشعر "بقلق عميق" بشأن تقرير لشبكة "سي إن إن" بتثه مؤخرا وكشفت فيه عن إدعاءات جادة عن إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين في مراكز اعتقال إسرائيلية يتم فيها احتجاز اشخاص يُشبه في إرتكابهم أعمال عدائية تم اعتقالهم خلال الحرب المتواصلة مع حماس في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي قوله، في إيجاز صحافي "لقد شاهدنا هذه التقارير المتعلقة بإساءة معاملة السجناء المزعومة في مراكز الاعتقال تلك، وإنه لأمر مقلق للغاية ومثير للإزعاج للغاية."

وأضاف كيربي: "إننا نتواصل مع نظرائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه الادعاءات ونتوقع أننا سنحصل على إجابات جيدة... وتوقعاتنا هي أن نحصل على معلومات على أعلى المستويات عندما يتعلق الأمر بمعاملة السجناء".