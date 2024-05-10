إصابة شرطيَين برصاص رجل داخل مركز للشرطة في باريس

أصيب شرطيان بجروح خطرة جراء إطلاق نار مساء أمس في مركز للشرطة في باريس على يد رجل انتزع سلاح احدهما، حسبما قال مصدر مطلع على القضية.

وأضاف المصدر بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن الأحداث وقعت قبيل الساعة 20:30 (بتوقيت غرينتش). وقال مصدر في الشرطة إن المهاجم كان قد قُبض عليه للتو وكان الشرطيان يفتشانه عندما استولى على سلاح أحدهما.

وقال مصدر في الشرطة إن المهاجم كان قد قُبض عليه للتو وكان الشرطيان يفتشانه عندما استولى على سلاح أحدهما.

وأشار المصدر المطلع على القضية الى أن الشرطيَين في العناية الفائقة. وذكر أنه عند الساعة 23,30 لم يكن تسلسل الأحداث قد تحدد بدقة.