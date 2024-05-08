موسكو تطالب بـ"امتثال صارم" للقانون الدولي في ما يتعلق برفح

دعت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إلى "الامتثال الصارم" للقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بالتوغل الإسرائيلي في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، قائلة إنه "عامل مزعزع للاستقرار".

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا "نطالب بالامتثال الصارم لأحكام القانون الإنساني الدولي"، معتبرة أن بدء العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح يشكل "عاملا إضافيا لزعزعة الاستقرار، بما في ذلك للمنطقة برمّتها".