بايدن يدين معاداة السامية ويتعهد بدعم إسرائيل

أدان الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة معاداة السامية والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية وأكد مجددا دعمه القوي لإسرائيل.

وقال بايدن في مبنى الكابيتول اليوم الثلاثاء في فعالية لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة "التزامي بسلامة الشعب اليهودي وأمن إسرائيل وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة قوي، حتى عندما نختلف".

وأضاف "لا يوجد مكان في حرم أي جامعة أو أي مكان في أميركا لمعاداة السامية أو خطاب الكراهية أو تهديدات بالعنف من أي نوع".