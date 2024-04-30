الرئيس القبرصي: الرصيف العائم الاميركي لنقل المساعدات الى غزة سيكون جاهزا الخميس

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الثلاثاء أنه يتوقع أن ينجز الجيش الأميركي بناء الرصيف العائم على ساحل غزة الخميس للسماح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتصل المساعدات الدولية التي تخضع لتفتيش صارم من جانب السلطات الإسرائيلية، بشكل محدود من مصر عبر معبر رفح ولكنها غير كافية نظرا للحاجات الهائلة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مطلع مارس إنشاء ميناء موقت لنقل المساعدات بحرا.

وقال البنتاغون إن كلفة بناء رصيف عائم تقدر بنحو 320 مليون دولار، وبدأت الأعمال في 25 أبريل على أن يصبح قابلا للاستخدام مطلع مايو.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحافيين الثلاثاء إن الولايات المتحدة أبلغت حكومته أن الرصيف سيكون جاهزا الخميس.

وستصل المساعدات الإنسانية أولا إلى قبرص حيث ستخضع للتفتيش وفقا لمسؤول عسكري أميركي كبير. بعد ذلك تنقل إلى الرصيف العائم حيث يتولاها شركاء في المجال الإنساني وتنقل إلى القطاع بواسطة شاحنات.

وأكد الرئيس القبرصي أن "جمهورية قبرص تقوم بجميع الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات لإرسال المساعدات الإنسانية، بمجرد أن تعطي واشنطن الضوء الأخضر".