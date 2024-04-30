بلينكن: أولى شاحنات المساعدات الأردنية انطلقت الثلاثاء إلى غزة عبر معبر إيريز

شهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء انطلاق أول قافلة شاحنات أردنية محمّلة بالمساعدات وموجهة إلى قطاع غزة عبر معبر إيريز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه.

وقال بلينكن لصحافيين وهو يشاهد مرور المساعدات " من هنا في الأردن نرى طريقاً مباشراً من الأردن إلى شمال غزة عبر معبر إيريز. الشحنات الأولى تغادر اليوم".

وأضاف "إنه تقدّم حقيقي ومهم، ولكن ما زال يتعيّن القيام بالمزيد".

وأكدت إسرائيل في الفترة الأخيرةً، في خضم ضغوط دولية متزايدة، أنها ستسمح بمرور المزيد من المساعدات عبر معبر إيريز الحدودي مع شمال القطاع المدمّر جراء الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر والمهدد بالمجاعة بحسب الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى.

ولم يُستخدم المعبر كثيراً منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه يحتاج إلى إعادة تأهيل بعدما دمره مسلحو حماس خلال هجومهم على جنوب إسرائيل.