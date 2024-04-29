إسرائيل تغير موقفها بقبول إطلاق سراح 33 رهينة فقط في بداية الهدنة

خفضت إسرائيل من عدد الرهائن الذين تريد من حركة حماس الفلسطينية تحريرهم خلال المرحلة الأولى من هدنة جديدة في غزة ، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ، نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفضوا الكشف عن هويتهم.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن العرض منح بصيصا من الأمل لمفاوضات وقف إطلاق النار التي يمكن أن تستأنف يوم غد الثلاثاء.

وقال المسؤولون إنه على مدى أشهر، كانت إسرائيل تطالب حماس بإطلاق سراح ما لا يقل عن 40 رهينة من النساء وكبار السن ومن يعانون من أمراض خطيرة - من أجل تأمين الهدنة، وأن الحكومة الإسرائيلية مستعدة الآن للموافقة على إطلاق سراح 33 فقط من الرهائن.

ونقلت بلومبرغ عن أحد المسؤولين قوله ، إن هذا التغيير في الموقف الإسرائيلي كان مدفوعا بشكل جزئي بحقيقة أن إسرائيل تعتقد الآن أن بعضا من بين الـ 40 رهينة لقوا حتفهم في الأسر.

وأثار هذا التحول توقعات بأن حماس وإسرائيل قد تقتربان أكثر من إبرام أول هدنة بينهما منذ وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في نوفمبر الماضي، عندما أفرجت حماس عن 105 أسرى مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.

وقال عزت الرشق، المسؤول البارز في حماس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، إن حماس تدرس اقتراحا إسرائيليا جديدا، لكنه لم يذكر ما هو الاقتراح.