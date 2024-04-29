أميركا تجد 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات حقوقية جسيمة قبل صراع غزة

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها وجدت خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين إن أربعا من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة وتواصل الولايات المتحدة المحادثات مع الحكومة.