مقتل 30 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على رفح

قال مسعفون اليوم الاثنين إن 25 فلسطينيا قتلوا وأصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، في حين وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين.

وفي مدينة غزة بشمال القطاع، قال مسؤولو صحة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. وأضافوا أن شقيقين قتلا في الهجوم على أحد المنزلين.

وجاءت الضربات على رفح، التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني فروا من القصف الإسرائيلي في شمال قطاع غزة على مدى شهور، قبل ساعات من استضافة مصر لقادة من حماس لمناقشة اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يتحقق من تلك الأنباء.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في الرياض اليوم الاثنين إن مصر متفائلة باقتراح بخصوص هدنة وإطلاق سراح رهائن في قطاع غزة لكنها تنتظر رد إسرائيل وحماس.

وأضاف شكري "نأمل أن يكون المقترح قد أخذ في الاعتبار مواقف الجانبين، وحاول دفعهما إلى الاعتدال، وننتظر القرار النهائي".